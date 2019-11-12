Жоау Мариу пропустит игры сборной против Литвы и Люксембурга

По информации Record, медицинский штаб национальной команды не допустил хавбека до участия в двух ближайших матчах квалификации.
Добавим, что португальцы 14 ноября на своем поле встретятся со сборной Литвы, а 17 числа сыграют на выезде с командой Люксембурга.
После шести матчей группового раунда квалификации Португалия набрала 11 очков и занимает вторую строчку в группе В, опережая сборную Сербии на одно очко.
Станислав Черчесов: Урагана нет – и вопросов нет Сборная России начала подготовку к двум заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Первая тренировка в Сочи продлилась короче школьного урока. 11.11.2019 19:15 Футбол Лемех Кирилл Чалов, Обляков или Первушин: кто стал главным героем 16-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 16-го тура РПЛ. 11.11.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересен Первый вице-президент ФХР – о планах и перспективах развития хоккея России. 10.11.2019 09:00 Хоккей Кузютина Елена Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Мелкадзе – бомбардир и возвращение Дзагоева. Главные события 16-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас все самое интересное, что произошло в 16-м туре РПЛ. 10.11.2019 23:45 Футбол Безъязычный Алексей