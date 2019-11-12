Жоау Мариу пропустит игры сборной против Литвы и Люксембурга Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу не сыграет за сборную Португалии в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Литвой и Люксембургом.

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По информации Record, медицинский штаб национальной команды не допустил хавбека до участия в двух ближайших матчах квалификации.

Добавим, что португальцы 14 ноября на своем поле встретятся со сборной Литвы, а 17 числа сыграют на выезде с командой Люксембурга.

После шести матчей группового раунда квалификации Португалия набрала 11 очков и занимает вторую строчку в группе В, опережая сборную Сербии на одно очко.