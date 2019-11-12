Дмитрий Сычев: Видно, что звездная болезнь Бакаеву не грозит Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев - о перспективах полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в национальной команде.

– Мне кажется, у него большое будущее в национальной команде. Видно, что у него все хорошо с головой, скромный, работяга.

Сейчас он поймал птицу счастья, доказал своей работой, что достоин шанса выступать за сборную. Видно, что звездная болезнь ему не грозит. Думаю, Зелимхан еще будет прогрессировать, – цитирует Сычева RT.

Напомним, что российская команда уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

В заключительных двух встречах группового квалификационного раунда сборная России сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.