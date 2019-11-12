Дмитрий Сычев: Видно, что звездная болезнь Бакаеву не грозит - Советский спорт
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12 ноября 2019 12:03Футбол

Дмитрий Сычев: Видно, что звездная болезнь Бакаеву не грозит

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев - о перспективах полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в национальной команде.

– Мне кажется, у него большое будущее в национальной команде. Видно, что у него все хорошо с головой, скромный, работяга.

Сейчас он поймал птицу счастья, доказал своей работой, что достоин шанса выступать за сборную. Видно, что звездная болезнь ему не грозит. Думаю, Зелимхан еще будет прогрессировать, цитирует Сычева RT.

Напомним, что российская команда уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

В заключительных двух встречах группового квалификационного раунда сборная России сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

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