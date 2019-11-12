Эдуард Безуглов: Надеюсь, что Головин сыграет в матче с Бельгией Врач сборной России Эдуард Безуглов – о состоянии полузащитника национальной команды Александра Головина.

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– Никакого повреждения у Головина нет, есть перегрузочные явления в сухожилии в паховой области, причем изменения идут не первый день и не первую неделю. Вчера мы сделали обследование - слава богу, значимых проблем не увидели. Надеюсь, что в ближайшие дни он приступит к тренировкам и сыграет в матче с Бельгией, – приводит слова Безуглова ТАСС.

Напомним, что российская команда уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

В заключительных двух встречах группового квалификационного раунда сборная России сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.