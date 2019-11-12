Задержанные после столкновений в Будапеште болельщики ЦСКА освобождены Пресс-служба российского посольства в Венгрии сообщила, что фанаты ЦСКА, задержанные после столкновений в Будапеште, освобождены

«В результате тесного взаимодействия Посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча команд ЦСКА и «Ференцварош», 10 ноября были освобождены из-под ареста», - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что потасовки с участием фанатов российского клуба произошли перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» – ЦСКА (0:0).