Задержанные после столкновений в Будапеште болельщики ЦСКА освобождены

«В результате тесного взаимодействия Посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча команд ЦСКА и «Ференцварош», 10 ноября были освобождены из-под ареста», - говорится в сообщении посольства.
Напомним, что потасовки с участием фанатов российского клуба произошли перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» – ЦСКА (0:0).
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