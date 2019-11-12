Александр Ерохин: Думаю, что обыграть бельгийцев возможно

- Я думаю, что обыграть бельгийцев возможно, сегодня начнутся теоретические занятия, тренеры нам подскажут, как лучше играть. Понятно, что у бельгийцев высококлассные игроки, но я думаю, что и у нас будет определенная тактика. Мы будем знать, как действовать, чтобы добиться нужного результата, - передает слова Ерохина ТАСС.
Напомним, что в заключительных двух турах группового квалификационного раунда сборной России предстоит сыграть с Бельгией (Санкт-Петербург, 16 ноября) и с Сан-Марино (Серравалл, 19 ноября).
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