Александр Ерохин: Думаю, что обыграть бельгийцев возможно Полузащитник сборной России Александр Ерохин – о предстоящем матче квалификационного раунда к Евро-2020 против команды Бельгии.

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- Я думаю, что обыграть бельгийцев возможно, сегодня начнутся теоретические занятия, тренеры нам подскажут, как лучше играть. Понятно, что у бельгийцев высококлассные игроки, но я думаю, что и у нас будет определенная тактика. Мы будем знать, как действовать, чтобы добиться нужного результата, - передает слова Ерохина ТАСС.

Напомним, что в заключительных двух турах группового квалификационного раунда сборной России предстоит сыграть с Бельгией (Санкт-Петербург, 16 ноября) и с Сан-Марино (Серравалл, 19 ноября).