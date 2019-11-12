«Локомотив» опубликовал информацию о состоянии Мариу, Крыховяка и других футболистов - Советский спорт
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12 ноября 2019 18:48ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» опубликовал информацию о состоянии Мариу, Крыховяка и других футболистов

Игроки столичного клуба получили повреждения в поединке с «Краснодаром» (1:1).

Пресс-служба московского «Локомотива» выступила с заявлением о травмированных игроках команды.

«Жоау Мариу в одном из единоборств повредил стопу. Сразу после матча футболист отправился в сборную Португалии, где было выполнено дообследование, которое выявило перелом пальца на ноге. Необходимости в оперативном вмешательстве нет.

Крыховяку, получившему сотрясение мозга в столкновении с Ари, проведено дополнительное обследование, которое не выявило клинически значимых проблем. После стартового курса терапии состояние футболиста значительно улучшилось – он отправляется в расположение сборной Польши.

У Рыбуса диагностировано микроповреждение мышц задней поверхности бедра. Мацей находится в расположении сборной Польши. Решение об участии в матчах за сборную будет приниматься непосредственно перед играми. Медицинский штаб «Локомотива» находится в постоянном контакте с врачами сборной Польши», – говорится в сообщении клуба.

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