Ван Дейк признан футболистом года по версии Goal Он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов и вышел со сборной Нидерландов в финал Лиги наций.

Загрузка... Журналисты интернет-портала Goal считают защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка лучшим футболистом 2019 года. На второй позиции расположился капитан «Барселоны» Лионель Месси, а замкнул тройку лучших одноклубник ван Дейка – нападающий Мохамед Салах. Отметим, что форвард «Ювентуса» и сборной Португалии занял 4-е место. В этом году он выиграл чемпион Италии и стал победителем Лиги наций. Полный список выглядит так: 1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды) 2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) 3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) 4. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия) 5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) 6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) 7. Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия) 8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона», Нидерланды) 9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия) 10. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция).