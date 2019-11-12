Ван Дейк признан футболистом года по версии Goal - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 ноября 2019 19:41ФутболГичунцев Артур

Ван Дейк признан футболистом года по версии Goal

Он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов и вышел со сборной Нидерландов в финал Лиги наций.

Журналисты интернет-портала Goal считают защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка лучшим футболистом 2019 года.

На второй позиции расположился капитан «Барселоны» Лионель Месси, а замкнул тройку лучших одноклубник ван Дейка – нападающий Мохамед Салах.

Отметим, что форвард «Ювентуса» и сборной Португалии занял 4-е место. В этом году он выиграл чемпион Италии и стал победителем Лиги наций.

Полный список выглядит так:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)

2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

4. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)

6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)

7. Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия)

8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона», Нидерланды)

9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)

10. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция).

Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Станислав Черчесов: Урагана нет – и вопросов нет Сборная России начала подготовку к двум заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Первая тренировка в Сочи продлилась короче школьного урока. 11.11.2019 19:15 Футбол Лемех Кирилл
Дамир Жафяров: За Билана меня еще не принимали! Форвард сборной России и нижегородского «Торпедо» – о хоккее, лошадях и секрете побед в непростых матчах. 10.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Канарейкин – о выступлении россиян на Кубке Карьяла: Надо мыслить позитивно Сборная России заняла третье место в Кубке Карьяла Игорь Ожиганов: Мы хорошо провели время в Финляндии
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Хоккейная Канада в огне – легендарный Дон Черри уволен с телевидения Даже если вы поверхностно интересуетесь спортом (не обязательно хоккеем) – вы, конечно, слышали об этом сварливом старике в ярких костюмах. Дон Черри – суперзвезда не только мира спорта. 12.11.2019 13:30 Хоккей Андронов Алексей
Адвокат Сергей Жорин: Глушакову надо определиться, что было в бане – оргия или сбор Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал иск полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к своей бывшей жене о защите чести и достоинства. 12.11.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
20:04 Футбол Станислав Черчесов – о тренерской деятельности: Первое время я вообще ничего не понимал
19:41 Футбол Ван Дейк признан футболистом года по версии Goal
19:23 «Металлург» обыграл «Трактор» и одержал 4-ю победу кряду
18:48 Футбол «Локомотив» опубликовал информацию о состоянии Мариу, Крыховяка и других футболистов
18:39 Теннис Федерер победил Берреттини на Итоговом турнире ATP
18:38 ММА Хабиб Нурмагомедов: Люблю животных, но охоту не приветствую
18:25 Футбол Жоау Мариу выбыл до конца года из-за перелома пальца
18:08 Бокс Эдуард Трояновский: С Заградником нужно быть крайне осторожным
15:49 Хоккей Ди-Джей Смит – о матче с «Каролиной»: Каждая наша ошибка завершалась голом, такое иногда случается
15:40 Футбол Александр Ерохин: Все понимают важность матча с Бельгией
15:20 Футбол Александр Ерохин: Думаю, что обыграть бельгийцев возможно
14:54 Футбол Задержанные после столкновений в Будапеште болельщики ЦСКА освобождены
14:40 Формула-1 «Ред Булл» объявил, что Албон останется напарником Ферстаппена в сезоне-2020
14:31 Формула-1 «Торо Россо» официально подтвердила, что Квят и Гасли останутся в команде на следующий год
14:17 Футбол «Если Акинфеев не вернется, могу попробовать». Ласицкене готова стать вратарем сборной (видео)
14:07 Формула-1 Квят подтвердил, что продолжит выступать за «Торо Россо»
13:52 Фигурное катание ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при
13:42 Хоккей Московское «Динамо» – Дону Черри: Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо ТВ»
13:39 Фигурное катание Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны
13:37 Плавание Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array