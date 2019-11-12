Станислав Черчесов – о тренерской деятельности: Первое время я вообще ничего не понимал За всю карьеру в качестве наставника он становился серебряным призером РПЛ, чемпионом Польши и четвертьфиналистом чемпионата мира.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к профессиональной деятельности, а также вспомнил первые шаги в качестве наставника.

«Я уже не начинающий тренер. Если я что-то хорошее увидел, мне надо это понять. Так не бывает, что сегодня я увидел, а завтра – сделал. Надо увидеть, проанализировать, посмотреть в тренировке и потом уже понять, почему кто-то так делает.

Говорят, вратарь видит перед собой всю игру, но он видит ее только со своей позиции, и первое время, когда я стал смотреть на нее с другого места , я вообще не понимал ничего. Иногда ходил за ворота, чтобы хоть что-нибудь понимать», – сказал Черчесов пресс-службе УЕФА.