Станислав Черчесов – о тренерской деятельности: Первое время я вообще ничего не понимал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к профессиональной деятельности, а также вспомнил первые шаги в качестве наставника.
«Я уже не начинающий тренер. Если я что-то хорошее увидел, мне надо это понять. Так не бывает, что сегодня я увидел, а завтра – сделал. Надо увидеть, проанализировать, посмотреть в тренировке и потом уже понять, почему кто-то так делает.
Говорят, вратарь видит перед собой всю игру, но он видит ее только со своей позиции, и первое время, когда я стал смотреть на нее с другого места , я вообще не понимал ничего. Иногда ходил за ворота, чтобы хоть что-нибудь понимать», – сказал Черчесов пресс-службе УЕФА.
Ждем Овечкина и Гусева в Пекине. Они поведут сборную к олимпийскому золоту Сборная России оставила двойственное впечатление на Кубке Карьяла. Впрочем, руководство ее штаба заявило, что идет просмотр кандидатов с прицелом на олимпийский Пекин. Поэтому не надо впадать в панику из-за нашего третьего места в Хельсинки. 12.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту – Виктории Синициной и Никите Кацалапову. 09.11.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева – пока четвертая. 08.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Чалов, Обляков или Первушин: кто стал главным героем 16-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 16-го тура РПЛ. 11.11.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Михаил Галактионов: Поздравили Чалова с голом за ЦСКА. Ждем, что его прорвет в сборной Главный тренер молодежной сборной России рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы с Латвией и Сербией. 11.11.2019 14:15 Футбол Григорьевская Юлия Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев