Слуцкий – о разводе с женой: Моя семья – футбол. Прошу прощения у своих родных, но это правда - Советский спорт
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13 ноября 2019 01:53ФутболГичунцев Артур

Слуцкий – о разводе с женой: Моя семья – футбол. Прошу прощения у своих родных, но это правда

Об этом российский специалист заявил в интервью TV Show op Reis.

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил о разводе с женой. По его словам, это событие напрямую связано с его профессиональной деятельностью.

«Мы развелись год назад, но это обычная история для тренера. Если ты постоянно со своей командой, это может разрушить твою семью. Впрочем, мы поддерживаем хорошие отношения. Многие спрашивают, не ищу ли я новую женщину, но для меня это не проблема. Сейчас для меня футбол и жена, и вся семья. Прошу прощения у своих родных, но это правда», – сказал Слуцкий.

На данный момент «Витесс» под его руководством занимает 5-е место в таблице чемпионата страны. Ранее он тренировал московский ЦСКА и сборную России.

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