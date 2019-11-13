Константин Кучаев: Со временем хотел бы поиграть в европейском чемпионате Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года.

Загрузка...

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о возможном отъезде в зарубежный чемпионат.

«Пока у меня действующий контракт с ЦСКА, – приводит «Р-Спорт» слова 21-летнего игрока. – На данный момент все мои мысли связаны именно с армейским клубом. Очень хочу побеждать с ЦСКА, двигаться вперёд. А дальше будет видно, но не буду отрицать, что со временем хотел бы поиграть и в европейском чемпионате».

Кучаев дебютировал в основном составе ЦСКА 2 апреля 2017 года в матче с «Крыльями Советов». За два с половиной года он провел за команду 60 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2020 года.