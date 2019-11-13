Модрич получил премию Golden Foot

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал обладателем премии Golden Foot этого года. Торжественная церемония прошла в Монако.
Приз был учрежден в 2003 году по указанию князя Монако Альбера II. Победитель выбирается из списка десяти кандидатов, представленных от жюри Golden Foot и комиссии журналистов, в результате интернет-голосования.
Отметим, что 34-летний Модрич стал первым хорватом, получившим этот приз, а также вторым игроком «Реала» после бразильца Роналдо (2006).
В этом году на награду также претендовали Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерар Пике («Барселона»).
По итогам прошлого года обладателем приза стал форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани.
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