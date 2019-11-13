Рифат Жемалетдинов – о сборе в Сочи: Не приходится выживать в таких условиях, как сейчас в Москве Россия готовится к матчам с Бельгией и Сан-Марино в Сочи.

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Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал о преимуществах проведения сбора в Сочи.

С понедельника Россия начала тренировки в Сочи, где готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

«В любом случае, когда погода теплая, тренироваться и готовиться всегда приятнее, – приводят «Известия» слова Жемалетдинова. – Не придется выживать в таких условиях, как сейчас в Москве, будем наслаждаться теплой погодой и тренироваться с удовольствием».

Напомним, сборная России сыграет с Бельгией 16 ноября в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино 19 ноября в Серравалле.

Россия уже обеспечила себе выход в финальный турнир Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.