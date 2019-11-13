Руслан Нигматуллин: Гилерме заслужил место первого номера сборной России Гилерме провел все матчи команды в отборе на Евро-2020.

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном возвращении в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Гилерме отыграл весь отборочный цикл, провел его хорошо и заслужил место первого номера, – приводят «Известия» слова Нигматуллина. – Понятно, что этот статус нужно постоянно подтверждать, но зачем сейчас создавать такую шумиху?

Акинфеев уже сказал свое слово, принял решение, и в национальной команде играют другие футболисты».

Напомним, ранее «БИЗНЕС Online» сообщил о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов общался с Акинфеевым на тему возвращения в национальную команду на Евро-2020.

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России осенью прошлого года.

Отметим, что Гилерме провел все матчи команды в отборочном турнире Евро-2020.