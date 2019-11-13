ЦСКА ведет переговоры о переходе полузащитника «Нефтехимика» Макарова

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров может в зимнее трансферное окно продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Sport24.ru.
По информации источника, клубы ведут активные переговоры. Ожидается, что срок контракта 21-летнего игрока с армейцами составит 3,5 года. При этом на Макарова также претендуют клубы из Европы.
Воспитанник «Оренбурга» проводит первый сезон в ФНЛ и в 17 матчах сезона отметился 11 голами и двумя результативными передачами.
Отметим, что Макаров провел прошлый сезон в «Нефтехимике» на правах аренды, а минувшим летом перешел в клуб на постоянной основе.
Срок его контракта рассчитан до 2020 года.
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