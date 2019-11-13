«Ростов» проявляет интерес к защитнику «Торпедо» Божину Божин может заменить в составе команды Чистякова.

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Защитник «Торпедо» Сергей Божин может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает «Чемпионат.com».

25-летний игрок может оказаться в «Ростове», если клуб продаст защитника Дмитрия Чистякова.

Воспитанник «Крыльев Советов» перешел в «Торпедо» минувшим летом из «Факела». В нынешнем сезоне центральный защитник провел 24 матча, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Отметим, что ранее Божин также выступал за «Ладу» и «Сызрань-2003». В составе «Крыльев Советов» он провел 14 матчей в премьер-лиге в сезоне-2016/2017.

После 16 туров «Ростов» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.