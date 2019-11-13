Алексей Миранчук: Форма нехорошая? Проходил в ней два часа, мне было нормально - Советский спорт
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13 ноября 2019 15:30Футбол

Алексей Миранчук: Форма нехорошая? Проходил в ней два часа, мне было нормально

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук - о новой форме национальной команды.

- Насчет слухов о недовольстве формой не могу ничего сказать. Нам дают футболки, и мы должны в них играть. Форма нехорошая? Как она может быть нехорошей? На презентации я проходил в ней два часа, и мне было нормально, - цитирует Миранчука Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что сборная России в матчах против Бельгии и Сан-Марино в рамках отбора к Евро-2020 должна была выступить в новой форме, однако в РФС решили вернуться к прежней экипировке. Отмечалось, что данное решение принято из-за перепутанной очередности полос российского флага на рукаве.

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