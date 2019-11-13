Алексей Ионов: Наши преимущества перед Бельгией? Дисциплина, выполнение установки и самоотдача - Советский спорт
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13 ноября 2019 14:55ФутболЛипкин Антон

Алексей Ионов: Наши преимущества перед Бельгией? Дисциплина, выполнение установки и самоотдача

Россия примет Бельгию в квалификации Евро-2020.

Полузащитник сборной России Алексей Ионов перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией рассказал о том, какие преимущества могут быть у российской команды перед соперником.

«Наши преимущества? Дисциплина, выполнение установки, самоотдача, – приводит Sport24.ru слова 30-летнего Ионова. – Плюс мы играем на полном стадионе в Питере – уверен, что болельщики будут гнать нас вперед и создадут отличную атмосферу».

Напомним, сборные России и Бельгии уже обеспечили себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 20:00 (мск).

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