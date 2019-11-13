Adidas принес извинения сборной Германии за ошибки в фамилиях

- Мы сожалеем об инциденте и предпримем все необходимые меры, чтобы избежать подобных технических ошибок в будущем. Опечатки исправлены. Мы приносим извинения всем заинтересованным клиентам и болельщикам сборной, - приводит слова пресс-секретаря Adidas Оливера Брюггена Sport24.ru со ссылкой на Bild.
Ранее сообщалось, что сборная России в матчах против Бельгии и Сан-Марино в рамках отбора к Евро-2020 должна была выступить в новой форме, однако в РФС решили вернуться к прежней экипировке. Отмечалось, что данное решение принято из-за перепутанной очередности полос российского флага на рукаве.
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