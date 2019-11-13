Вячеслав Караваев: Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики Защитник сборной России Вячеслав Караваев – о подготовке национальной команды к матчам против Бельгии и Сан-Марино, которые состоятся в рамках квалификации к Евро-2020.

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- Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики, молодые ребята. Это не отвлекает, мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Газон здесь шикарный, как и погода, фантастические условия для подготовки к предстоящим играм, все в команде на позитиве, - цитирует Караваева ТАСС.

Напомним, что российская команда уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

В заключительных двух встречах группового раунда сборная России сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.