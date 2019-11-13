Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович дисквалифицирован на два матча, сообщает «Р-Спорт».
Такое решение принял КДК РФС, наказав 26-летнего серба за удар ногой форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе в матче команд в 16-м туре премьер-лиги на стадионе «Открытие Арена».
«Решение по Мияйловичу – дисквалифицировать на два матча за агрессивную игру», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Напомним, Мияйлович был удален на 71-й минуте после того, как главный арбитр матча Виталий Мешков посмотрел видеоповтор момента.
Теперь полузащитник «Крыльев Советов» пропустит матчи с ЦСКА (24 ноября) и «Уфой» (30 ноября). Он сможет вернуться на поле в заключительном туре перед зимним перерывом – с «Уралом» (8 декабря).
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