Ла Лига официально объявила, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря Официально объявлено, что перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится 18 декабря.

Как сообщается, встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что RFEF перенесла матч 10-го тура примеры «Барселона» – «Реал», который должен был состояться 26 октября на стадионе «Камп Ноу». Это решение было связано с беспорядками в Барселоне и Жироне, которые вспыхнули после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, причастным к проведению в 2017 году референдума о независимости Каталонии.