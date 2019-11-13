Альваро Мората: В «Челси» делали так, что я не мог поверить в свои силы Испанец выступает за мадридский клуб на правах аренды.

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Форвард «Атлетико» Альваро Мората вспомнил период, проведенный в составе лондонского «Челси».

«В «Челси» я перестал получать удовольствие от футбола. Люди в этом клубе делали так, что я не мог поверить в свои силы. Когда я упускал шанс, мои партнеры смотрели на меня так, будто я не хотел помочь команде. Сейчас все нормально. Я счастлив в «Атлетико» и хочу остаться здесь», – цитирует Морату Marca.

Нападающий был куплен лондонским клубом летом 2017 года у мадридского «Реала» за 66 млн евро. Он провел в составе «синих» 72 матча, забил 24 гола и отдал 6 голевых передач.

Летом 2020 года «Атлетико» должен выкупить игрока у англичан за 50 млн евро.