Доменико Тедеско: Были предложения из Германии, но я решил попробовать себя в большом клубе Немецкий специалист сменил у руля команды Олега Кононова.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение российского клуба.

«У меня были предложения из Германии, но я предпочел попробовать себя в большом клубе за границей. Думаю, я сделал правильный выбор и не считаю это шагом назад.

«Спартак» – великий клуб, который играет большую роль в российском футболе. Такую же как, например, «Бавария» в Германии», – цитирует Тедеско Kicker.

При Тедеско «Спартак» провел в рамках РПЛ 4 матча и одержал 2 победы. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в таблице, набрав 21 очко.