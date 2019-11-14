Луис Суарес: Создать мне конкуренцию – хорошая идея - Советский спорт
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14 ноября 2019 00:31ФутболГичунцев Артур

Луис Суарес: Создать мне конкуренцию – хорошая идея

Уругваец выступает за каталонский клуб с 2013 года.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес спокойно относится к работе руководства по приглашению нового нападающего. Он заявил, что готов побороться с молодым конкурентом за место в стартовом составе.

«Да, я знаю, что клуб ищет нового форварда. Но в этом нет ничего удивительного. Таков футбол. Я всегда говорил, что настанет момент, когда я не смогу соответствовать уровню «Барселоны». Но пока я силен, создать мне конкуренцию – хорошая идея», – цитирует 32-летнего Суареса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне нападающий отыграл 13 матчей, забил 8 голов и отдал 1 голевой пас. Его контракт с клубом в силе до лета 2021 года.

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