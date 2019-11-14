Ибрагимович: Благодарю «Лос-Анджелес Гэлакси», здесь я снова почувствовал себя живым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 01:48ФутболГичунцев Артур

Ибрагимович: Благодарю «Лос-Анджелес Гэлакси», здесь я снова почувствовал себя живым

Шведский форвард решил вернуться в Европу.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил покинуть клуб, несмотря на предложение руководства подписать новый контракт на улучшенных условиях. Об этом он сообщил в соцсети.

«Пришел, увидел, победил. Хочу выразить слова благодарности «Лос-Анджелес Гэлакси», поскольку именно здесь я снова почувствовал себя живым. Фанаты, вы хотели Златана – я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История на этом не заканчивается», – написал футболист в своем Twitter.

Ибрагимович выступал за клуб MLS с 2018 года. На данный момент в его активе 58 матчей, 53 гола и 15 голевых передач.

Ранее он сообщил, что в скором времени подпишет контракт с испанским клубом.

Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева – пока четвертая. 08.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Хоккейная Канада в огне – легендарный Дон Черри уволен с телевидения Даже если вы поверхностно интересуетесь спортом (не обязательно хоккеем) – вы, конечно, слышали об этом сварливом старике в ярких костюмах. Дон Черри – суперзвезда не только мира спорта. 12.11.2019 13:30 Хоккей Андронов Алексей
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
«Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!» Что говорили участники московского дерби ЦСКА – «Спартак». 12.11.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена
Новости
01:48 Футбол Ибрагимович: Благодарю «Лос-Анджелес Гэлакси», здесь я снова почувствовал себя живым
01:28 ММА Отец Нурмагомедова: У Хабиба нет времени реагировать на выпады Макгрегора
00:59 Теннис Зверев проиграл Циципасу в матче Итогового турнира АТР
00:31 Футбол Луис Суарес: Создать мне конкуренцию – хорошая идея
00:02 Баскетбол «Локомотив-Кубань» уступил «Венеции», потерпев 4-е поражение подряд в Еврокубке
23:43 Футбол Доменико Тедеско: Были предложения из Германии, но я решил попробовать себя в большом клубе
23:23 Футбол Андрей Талалаев: Если в судействе ничего не изменится, «Ротор» можно поздравить с выходом в РПЛ
23:05 Теннис Даниил Медведев – журналистам: Я не сдался, вам показалось
22:42 Баскетбол УНИКС проиграл на выезде словенской «Цедевите»
22:14 Хоккей «Витязь» проиграл в гостях минскому «Динамо»
22:03 ММА Хорхе Масвидаль – после победы над Диасом: Макгрегор больше не открывает свой рот
21:51 Бокс Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания
21:49 Хоккей Ковальчук в ближайшее время может покинуть «Лос-Анджелес»
21:32 Футбол «Торпедо» на своем поле проиграло «Нижнему Новгороду»
21:29 Футбол Сантуш заявил, что Роналду готов сыграть в ближайших матчах
21:12 Теннис Рафаэль Надаль: Поверьте, Медведев настоящий боец и отличный парень
21:02 Баскетбол «Нижний Новгород» проиграл «Нимбурку» в матче Лиги чемпионов
20:59 Футбол «Чертаново» дома обыграл «Балтику»
20:57 Хоккей Сергей Бобровский: Я недоволен собой и не ищу оправданий
20:41 Хоккей «Сент-Луис» вызвал из фарм-клуба нападающего Костина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array