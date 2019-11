Ибрагимович: Благодарю «Лос-Анджелес Гэлакси», здесь я снова почувствовал себя живым

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил покинуть клуб, несмотря на предложение руководства подписать новый контракт на улучшенных условиях. Об этом он сообщил в соцсети.

«Пришел, увидел, победил. Хочу выразить слова благодарности «Лос-Анджелес Гэлакси», поскольку именно здесь я снова почувствовал себя живым. Фанаты, вы хотели Златана – я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История на этом не заканчивается», – написал футболист в своем Twitter.

Ибрагимович выступал за клуб MLS с 2018 года. На данный момент в его активе 58 матчей, 53 гола и 15 голевых передач.

Ранее он сообщил, что в скором времени подпишет контракт с испанским клубом.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr