Сандро Тонали: Не пугает, что президент «Брешии» не хочет продавать меня даже за 300 миллионов евро - Советский спорт
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14 ноября 2019 10:33ФутболЛипкин Антон

Сандро Тонали: Не пугает, что президент «Брешии» не хочет продавать меня даже за 300 миллионов евро

19-летний итальянец проводит первый сезон в серии A.

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали высказался о сравнениях с Андреа Пирло и своей трансферной стоимости.

«Сравнения с Пирло не беспокоят меня, – приводит Football Italia слова 19-летнего итальянца. – Хотя мне кажется, мы очень разные. Он обладал неописуемой техникой и мастерством.

Я считаю, что больше похож на (Дженнаро) Гаттузо, но я более техничен. Он всегда был для меня образцом для подражания.

Президент «Брешии» сказал, что не продаст меня даже за 300 миллионов евро? Я очень люблю президента (Массимо) Челлино, он высоко меня оценивает. Он замечательный человек. Надеюсь, мы пройдем хороший путь вместе. Его слова не пугают меня, хотя это и очень большая сумма».

Тонали является воспитанником «Брешии». В нынешнем сезоне, который стал для него первым в серии A, он провел 12 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Всего на его счету опорного полузащитника шесть голов и 11 передач в 65 матчах за клуб.

15 октября Тонали дебютировал в сборной Италии, выйдя на замену в матче отборочного турнира Евро-2020 с Лихтенштейном (5:0).

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