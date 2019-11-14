Команда Бекхэма проведет свой первый матч с «Гэлакси» «Интер Майами» стартует в MLS со следующего сезона.

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Новый клуб MLS «Интер Майами» узнал соперника по своему первому матчу. Им станет «Лос-Андежелес Гэлакси», сообщает официальный сайт калифорнийского клуба.

Таким образом, 14 марта 2020 года на Fort Lauderdale Stadium в Форт-Лодердейле «Интер Майами» стартует в регулярном чемпионате MLS нового сезона матчем с пятикратным чемпионом MLS.

Отметим, что президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм играл за «Гэлакси» с 2007 по 2012 годы и дважды вместе с командой выигрывал чемпионский титул (2011, 2012).

Напомним, со следующего сезона в MLS начнут выступление два новых клуба. Вторым новичком станет «Нэшвилл».