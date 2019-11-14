Евгений Алдонин: Мне кажется, у Гончаренко «накипело»

«Мне кажется, у Гончаренко накипело, потому что раньше он особо не выражал своё недовольство судейскими решениями. Но, честно говоря, после первого тайма матча с «Сочи» у меня тоже возникли вопросы. В каждой игре можно по пять-шесть таких пенальти ставить — независимо от того, какие команды на поле», — заявил Алдонин RT.
Поводом для отстранения Гончаренко стало его поведение в перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи». Тренер был дисквалифицирован на одну игру.
Ранее сообщалось, что глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию Гончаренко.
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