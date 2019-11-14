Врсалько провел первую тренировку после девяти месяцев восстановления

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько приступил к тренировкам после операции на колене, которую он перенес в феврале, сообщает официальный сайт клуба.
27-летний хорват получил травму, выступая на правах аренды за «Интер», а после операции досрочно вернулся в Испанию.
На этой неделе Врсалько провел первые индивидуальные занятия, которые станут финальным этапом его восстановления.
Напомним, Врсалько перешел в «Атлетико» летом 2016 года из «Сассуоло». В 54 матчах за клуб на счету правого защитника один гол и семь результативных передач.
В составе «Атлетико» в 2018 году Врсалько стал победителем Лиги Европы.
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