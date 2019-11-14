Главный тренер «Нефтехимика» – о слухах вокруг Макарова: Мы все уже устали от них На полузащитника «Нефтехимика» претендует ЦСКА.

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Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев после матча 23-го тура ФНЛ с «Авангардом» (1:1) на стадионе «Рубин» в Казани высказался об игре полузащитника Дениса Макарова, на которого претендует ЦСКА.

«Я не могу сказать, что он сыграл плохо, – приводит слова Уткульбаева официальный сайт лиги. – Не ярко, может быть. Но не думаю, что все эти слухи сильно влияют. Но мы все уже устали от них».

Напомним, в среду Sport24.ru сообщил о том, что ЦСКА ведет активные переговоры о переходе 21-летнего Макарова, который может подписать с армейцами контракт на 3,5 года.

В 18 матчах нынешнего сезона воспитанник «Оренбурга», выступающий на позиции атакующего полузащитника, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.