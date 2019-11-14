Adidas: Мы разрабатываем дизайн новых футболок для сборной России Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старой форме.

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Adidas разработает новые футболки для сборной России, сообщил представитель немецкой компании.

В октябре производитель представил новую форму национальной команды, в которой она должна была провести заключительные матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

Однако во вторник выяснилось, что в ближайших матчах сборная России сыграет в старой форме, а в дизайн новых футболок будут внесены изменения. Причиной этого решения стало расположение полосок на рукавах в обратном порядке, что напоминает флаг Сербии, а не России.

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами, – приводит DW слова представителя компании. – Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение».

Напомним, сборная России сыграет с Бельгией 16 ноября в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино 19 ноября в Серравалле.

Россия и Бельгия уже обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.