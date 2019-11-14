Туркмения победила КНДР в отборе на ЧМ-2022 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 16:13ФутболЛипкин Антон

Туркмения победила КНДР в отборе на ЧМ-2022

Туркмения одержала вторую победу в группе.

Сборная Туркмении выиграла у КНДР (3:1) в Ашхабаде в матче второго раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

У победителей голы на счету Михаила Титова, Асланмурада Аманова и Вахыта Оразсахедова. Единственный мяч КНДР забил форвард второй команды «Ювентуса» Хан Кван Сон.

Туркмения набрала шесть очков в группе H и догнала Ливан, оставшись на четвертом месте. У КНДР семь очков, так же как у лидера группы – Южной Кореи.

В еще одном матче в четверг Ливан примет Южную Корею в Бейруте.

Отметим, что в третий раунд отбора выйдут победители групп, а также четыре из восьми команд, занявших вторые места.

Ашхабад
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
2-й раунд
Группа H

Туркмения – КНДР – 3:1 (1:0)
Голы: Титов, 23. Аманов, 73. Оразсахедов, 88 – Хан Кван Сон, 90+3.

Вячеслав Чанов: Никто не заставит Акинфеева вернуться в сборную Известный в прошлом голкипер, воспитавший для ЦСКА Игоря Акинфеева, прокомментировал слухи о том, что 33-летний армеец может возобновить выступления за сборную на Евро-2020. 13.11.2019 10:00 Футбол Августин Александр
Еще по теме:
Adidas: Мы разрабатываем дизайн новых футболок для сборной России Килиан Мбаппе: Мне нужно победить на Евро, но также хотелось бы сыграть на Олимпиаде Главный тренер «Нефтехимика» – о слухах вокруг Макарова: Мы все уже устали от них
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Показать высокий результат можно только по русской традиции «вопреки» Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном
Алексей Миранчук: Форму не обсуждаем – какую дадут, в такой и сыграем Игроки сборной России рассказали о подготовке к матчу с Бельгией. 13.11.2019 19:15 Футбол Лемех Кирилл
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
У Кузнецова украли хет-трик, у «Вашингтона» – победу Видеотехника в этот вечер сыграла против Ови и Ко. Подарила гол «Аризоне», который поначалу никто не заметил. А в овертайме отменила шайбу уже отплясывающих победный танец хозяев. В итоге «Кэпиталз» уступили по буллитам 3:4, но лидерство в общей таблице НХЛ сохранили. 12.11.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий
Станислав Саламович, можно без Гилерме? Как российские сборники играли за клубы Лидеры российского футбола сильно сдали за последний месяц, поэтому главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предстоит непростая задача определить, кто из его игроков находится в наилучшей форме. 12.11.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Новости
16:38 Футбол Левандовски в третьем месяце подряд признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком команды
16:30 Хоккей Пажо стал первой звездой дня в НХЛ
16:21 Футбол Япония обыграла Киргизию в квалификации ЧМ-2022
16:13 Футбол Туркмения победила КНДР в отборе на ЧМ-2022
16:04 Теннис Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо
15:52 Хоккей Джо Павелски: Нам удался неплохой отрезок, но стандарты «Далласа» куда выше
15:45 Футбол Таджикистан проиграл Мьянме в квалификации ЧМ-2022
15:33 Футбол Adidas: Мы разрабатываем дизайн новых футболок для сборной России
15:18 Футбол Килиан Мбаппе: Мне нужно победить на Евро, но также хотелось бы сыграть на Олимпиаде
15:08 Бокс Рой Джонс зарегистрировал в России промоутерскую компанию
15:02 Теннис Стефанос Циципас: Зверев вдохновил меня на пути к топ-10
14:46 Хоккей Перри провел 1000-й матч в НХЛ
14:42 ММА UFC не комментирует обвинения в адрес своего бойца Сосновского
14:27 Фигурное катание Трусова четыре раза упала на тренировках
14:22 Хоккей Егор Замула: Удивлен, какой получился счет в матче со сборной WHL
14:13 Хоккей Валерий Брагин: В концовке не хватило сил
14:07 Футбол Жиру согласился перейти в «Интер»
13:55 Футбол «ПСЖ» ведет переговоры о выкупе Икарди
13:39 Футбол Главный тренер «Нефтехимика» – о слухах вокруг Макарова: Мы все уже устали от них
13:31 Футбол «Милан» может продать игроков, чтобы выручить деньги на зарплату Ибрагимовича
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array