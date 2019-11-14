Туркмения победила КНДР в отборе на ЧМ-2022

Сборная Туркмении выиграла у КНДР (3:1) в Ашхабаде в матче второго раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
У победителей голы на счету Михаила Титова, Асланмурада Аманова и Вахыта Оразсахедова. Единственный мяч КНДР забил форвард второй команды «Ювентуса» Хан Кван Сон.
Туркмения набрала шесть очков в группе H и догнала Ливан, оставшись на четвертом месте. У КНДР семь очков, так же как у лидера группы – Южной Кореи.
В еще одном матче в четверг Ливан примет Южную Корею в Бейруте.
Отметим, что в третий раунд отбора выйдут победители групп, а также четыре из восьми команд, занявших вторые места.
Ашхабад
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
2-й раунд
Группа H
Туркмения – КНДР – 3:1 (1:0)
Голы: Титов, 23. Аманов, 73. Оразсахедов, 88 – Хан Кван Сон, 90+3.