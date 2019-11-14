Япония обыграла Киргизию в квалификации ЧМ-2022 Голы забили Минамино и Харагути.

Загрузка...

Сборная Киргизии проиграла в Бишкеке Японии (0:2) в матче второго раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Голы забили форвард «Ред Булла» Такуми Минамино, реализовавший пенальти, и полузащитник «Ганновера» Генки Харагути.

Япония одержала четвертую победу в четырех матчах, не пропустив при этом ни одного гола, и возглавляет группу F. У Киргизии осталось шесть очков и второе место.

В следующих матчах 19 ноября Мьянма примет Монголию в Мандалае, а Киргизия сыграет в Бишкеке с Таджикистаном.

Отметим, что в третий раунд отбора выйдут победители групп, а также четыре из восьми команд, занявших вторые места.

Бишкек

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа F

Киргизия – Япония – 0:2 (0:1)

Голы: Минамино, 41, с пенальти. Харагути, 54.

Турнирное положение: 1. Япония – 12 очков. 2. Киргизия – 6. 3. Таджикистан – 6. 4. Монголия – 3. 5. Мьянма – 3.