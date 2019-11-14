Левандовски в третьем месяце подряд признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком команды - Советский спорт
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14 ноября 2019 16:38ФутболЛипкин Антон

Левандовски в третьем месяце подряд признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком команды

Поляк забил семь голов в шести матчах месяца.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан болельщиками клуба лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный сайт чемпионов Германии.

За 31-летнего поляка проголосовали 75,6 процента участников опроса. Второе место занял полузащитник Серж Гнабри (9,8 процента), третье – голкипер Мануэль Нойер (6,1 процента).

Отметим, что Левандовски установил клубный рекорд, выиграв голосование болельщиков в третьем месте подряд. Ранее они признавали нападающего лучшим в августе и сентябре.

В шести матчах октября на счету Левандовски семь голов. В том числе он установил новый рекорд, который по-прежнему может превысить, забивая в каждом из 11 стартовых туров бундеслиги.

Всего в нынешнем сезоне у Левандовски 23 гола в 18 матчах.

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