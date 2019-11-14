Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 16:58ФутболЛипкин Антон

Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол

Форвард «Ростова» забил третий гол в отборочном турнире чемпионата мира.

Сборная Узбекистана потерпела поражение от Саудовской Аравии (2:3) в Ташкенте в матче второго раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Счет в матче на 16-й минуте открыл форвард «Ростова» Элдор Шомурудов, в третий раз отличившийся в квалификации. Также у Узбекистана забил полузащитник Отабек Шукуров. В составе гостей дубль оформил полузащитник Салман Аль-Фарадж. А победный мяч на 90-й минуте на счету полузащитника Салема Аль-Досари.

Саудовская Аравия набрала восемь очков и возглавила группу D, Узбекистан с шестью очками опустился на второе место.

Также в четверг в Мухарраке Йемен примет Палестину.

Отметим, что в третий раунд отбора выйдут победители групп, а также четыре из восьми команд, занявших вторые места.

Ташкент
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
2-й раунд
Группа D

Узбекистан – Саудовская Аравия – 2:3 (1:1)
Голы: Шомуродов, 16. Шукуров, 56, с пенальти – Аль-Фарадж, 23, с пенальти, 85. Аль-Досари, 90.

Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бетербиев планирует провести защиту титула в Монреале Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо Стефанос Циципас: Зверев вдохновил меня на пути к топ-10 Рафаэль Надаль: Медведев играл в третьем сете намного лучше меня
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Думаем о Бельгии, болеем за Турцию и Ирландию В ближайшие дни определятся 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020 и 16 команд, которые разыграют четыре последние путевки в мартовских «Финалах четырех». Объясняем некоторые расклады. 14.11.2019 11:00 Футбол Безъязычный Алексей
Знарок снял проклятие ЦСКА С сентября 2013 года – шесть лет «Спартак» не побеждал ЦСКА. 12.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сборная рассчитывает на питерскую крышу Команда Станислава Черчесова завершила сочинский этап подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против бельгийцев и переместилась в Санкт-Петербург, где в субботу пройдет игра. 14.11.2019 17:45 Футбол Лемех Кирилл
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
17:45 Авто/Мото Hyundai выиграла чемпионат мира по ралли
16:58 Футбол Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол
16:45 Биатлон Малышко выиграл первый контрольный спринт в Тюмени
16:38 Футбол Левандовски в третьем месяце подряд признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком команды
16:30 Хоккей Пажо стал первой звездой дня в НХЛ
16:21 Футбол Япония обыграла Киргизию в квалификации ЧМ-2022
16:13 Футбол Туркмения победила КНДР в отборе на ЧМ-2022
16:04 Теннис Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо
15:52 Хоккей Джо Павелски: Нам удался неплохой отрезок, но стандарты «Далласа» куда выше
15:45 Футбол Таджикистан проиграл Мьянме в квалификации ЧМ-2022
15:33 Футбол Adidas: Мы разрабатываем дизайн новых футболок для сборной России
15:18 Футбол Килиан Мбаппе: Мне нужно победить на Евро, но также хотелось бы сыграть на Олимпиаде
15:08 Бокс Рой Джонс зарегистрировал в России промоутерскую компанию
15:02 Теннис Стефанос Циципас: Зверев вдохновил меня на пути к топ-10
14:46 Хоккей Перри провел 1000-й матч в НХЛ
14:42 ММА UFC не комментирует обвинения в адрес своего бойца Сосновского
14:27 Фигурное катание Трусова четыре раза упала на тренировках
14:22 Хоккей Егор Замула: Удивлен, какой получился счет в матче со сборной WHL
14:13 Хоккей Валерий Брагин: В концовке не хватило сил
14:07 Футбол Жиру согласился перейти в «Интер»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array