Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол Форвард «Ростова» забил третий гол в отборочном турнире чемпионата мира.

Сборная Узбекистана потерпела поражение от Саудовской Аравии (2:3) в Ташкенте в матче второго раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Счет в матче на 16-й минуте открыл форвард «Ростова» Элдор Шомурудов, в третий раз отличившийся в квалификации. Также у Узбекистана забил полузащитник Отабек Шукуров. В составе гостей дубль оформил полузащитник Салман Аль-Фарадж. А победный мяч на 90-й минуте на счету полузащитника Салема Аль-Досари.

Саудовская Аравия набрала восемь очков и возглавила группу D, Узбекистан с шестью очками опустился на второе место.

Также в четверг в Мухарраке Йемен примет Палестину.

Отметим, что в третий раунд отбора выйдут победители групп, а также четыре из восьми команд, занявших вторые места.

Ташкент

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа D

Узбекистан – Саудовская Аравия – 2:3 (1:1)

Голы: Шомуродов, 16. Шукуров, 56, с пенальти – Аль-Фарадж, 23, с пенальти, 85. Аль-Досари, 90.