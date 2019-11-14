Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол

Сборная Узбекистана потерпела поражение от Саудовской Аравии (2:3) в Ташкенте в матче второго раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Счет в матче на 16-й минуте открыл форвард «Ростова» Элдор Шомурудов, в третий раз отличившийся в квалификации. Также у Узбекистана забил полузащитник Отабек Шукуров. В составе гостей дубль оформил полузащитник Салман Аль-Фарадж. А победный мяч на 90-й минуте на счету полузащитника Салема Аль-Досари.
Саудовская Аравия набрала восемь очков и возглавила группу D, Узбекистан с шестью очками опустился на второе место.
Также в четверг в Мухарраке Йемен примет Палестину.
Отметим, что в третий раунд отбора выйдут победители групп, а также четыре из восьми команд, занявших вторые места.
Ташкент
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
2-й раунд
Группа D
Узбекистан – Саудовская Аравия – 2:3 (1:1)
Голы: Шомуродов, 16. Шукуров, 56, с пенальти – Аль-Фарадж, 23, с пенальти, 85. Аль-Досари, 90.