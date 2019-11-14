«Локомотив» готов продать Миранчуков за 100 млн евро

Московский «Локомотив» готов принять предложение о продаже полузащитников Алексея и Антона Миранчуков, если за их трансфер заплатят 100 млн евро.
Согласно источнику, Алексея руководство оценивает в 60 млн евро, а его брата – в 40.
В текущем сезоне Алексей Миранчук отыграл 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи. В активе Антона – 10 встреч, 2 гола и 1 ассист. Их контракты в силе до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что минувшим летом Алексея пытался прибрести «Зенит», однако, стороны не смогли договориться о сумме сделки.
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