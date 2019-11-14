Юрген Клопп: Мы бы подписали Златана, если бы он не играл за «МЮ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 18:51ФутболГичунцев Артур

Юрген Клопп: Мы бы подписали Златана, если бы он не играл за «МЮ»

Ранее шведский футболист объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил болельщикам, почему «красные» отказались от услуг нападающего Златана Ибрагимовича.

«Если бы он не играл за «МЮ», то мы могли бы рассмотреть его подписание. Но при этом я не уверен, что он дал бы согласие. Мы играем в достаточно интенсивный футбол.

Несмотря на вышесказанное, я не могу не уважать Златана. Мне очень нравится его игра, он уверен в себе. Это фантастический человек. Надеюсь, что он останется», – цитирует немецкого специалиста Tribal Football со ссылкой на Sportbladet.

Ибрагимович, выступавший в «МЮ» с 2016 по 2018 год, сообщил, что вернется в чемпионат Испании, где он выступал за «Барселону».

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Малышко выиграл первый контрольный спринт в Тюмени Дмитрий Васильев: Показать высокий результат можно только по русской традиции «вопреки» Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Ждем Овечкина и Гусева в Пекине. Они поведут сборную к олимпийскому золоту Сборная России оставила двойственное впечатление на Кубке Карьяла. Впрочем, руководство ее штаба заявило, что идет просмотр кандидатов с прицелом на олимпийский Пекин. Поэтому не надо впадать в панику из-за нашего третьего места в Хельсинки. 12.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева – пока четвертая. 08.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Руслан Нигматуллин: Черчесов звал меня в «Тироль» – я отказал В гостях у «Советского спорта» побывал трехкратный чемпион России, бывший голкипер «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и сборной, а ныне успешный диджей, телеведущий и футбольный агент. 14.11.2019 08:51 Футбол Яременко Николай, Безъязычный Алексей, Зибрак Артем
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
У Кузнецова украли хет-трик, у «Вашингтона» – победу Видеотехника в этот вечер сыграла против Ови и Ко. Подарила гол «Аризоне», который поначалу никто не заметил. А в овертайме отменила шайбу уже отплясывающих победный танец хозяев. В итоге «Кэпиталз» уступили по буллитам 3:4, но лидерство в общей таблице НХЛ сохранили. 12.11.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
19:15 Берреттини одержал первую победу на Итоговом турнире ATP
18:51 Футбол Юрген Клопп: Мы бы подписали Златана, если бы он не играл за «МЮ»
18:24 «Локомотив» готов продать Миранчуков за 100 млн евро
18:10 Кросби перенес операцию и пропустит шесть недель
17:45 Авто/Мото Hyundai выиграла чемпионат мира по ралли
16:58 Футбол Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол
16:45 Биатлон Малышко выиграл первый контрольный спринт в Тюмени
16:38 Футбол Левандовски в третьем месяце подряд признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком команды
16:30 Хоккей Пажо стал первой звездой дня в НХЛ
16:21 Футбол Япония обыграла Киргизию в квалификации ЧМ-2022
16:13 Футбол Туркмения победила КНДР в отборе на ЧМ-2022
16:04 Теннис Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо
15:52 Хоккей Джо Павелски: Нам удался неплохой отрезок, но стандарты «Далласа» куда выше
15:45 Футбол Таджикистан проиграл Мьянме в квалификации ЧМ-2022
15:33 Футбол Adidas: Мы разрабатываем дизайн новых футболок для сборной России
15:18 Футбол Килиан Мбаппе: Мне нужно победить на Евро, но также хотелось бы сыграть на Олимпиаде
15:08 Бокс Рой Джонс зарегистрировал в России промоутерскую компанию
15:02 Теннис Стефанос Циципас: Зверев вдохновил меня на пути к топ-10
14:46 Хоккей Перри провел 1000-й матч в НХЛ
14:42 ММА UFC не комментирует обвинения в адрес своего бойца Сосновского
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array