Юрген Клопп: Мы бы подписали Златана, если бы он не играл за «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил болельщикам, почему «красные» отказались от услуг нападающего Златана Ибрагимовича.
«Если бы он не играл за «МЮ», то мы могли бы рассмотреть его подписание. Но при этом я не уверен, что он дал бы согласие. Мы играем в достаточно интенсивный футбол.
Несмотря на вышесказанное, я не могу не уважать Златана. Мне очень нравится его игра, он уверен в себе. Это фантастический человек. Надеюсь, что он останется», – цитирует немецкого специалиста Tribal Football со ссылкой на Sportbladet.
Ибрагимович, выступавший в «МЮ» с 2016 по 2018 год, сообщил, что вернется в чемпионат Испании, где он выступал за «Барселону».
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