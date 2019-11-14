Комличенко – о заявлении Цорна: Без проблем. Сильно не расстроился Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в московский «Спартак».

Форвард чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко подтвердил слухи об интересе российский топ-клубов. В частности, он прокомментировал заявление гендиректора «Спартака» Томаса Цорна, который отметил, что футболист не подходит команде по игровому стилю.

«В «Динамо», насколько знаю, искали нападающего другого плана. С «Локомотивом» все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А «Спартак» – ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился», – цитирует Комличенко Sport24.ru.

В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» отыграл за чешский клуб 17 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт в силе до 2022 года, а трансферный ценник составляет 3,70 млн евро.