Комличенко – о заявлении Цорна: Без проблем. Сильно не расстроился - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 20:13ФутболГичунцев Артур

Комличенко – о заявлении Цорна: Без проблем. Сильно не расстроился

Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в московский «Спартак».

Форвард чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко подтвердил слухи об интересе российский топ-клубов. В частности, он прокомментировал заявление гендиректора «Спартака» Томаса Цорна, который отметил, что футболист не подходит команде по игровому стилю.

«В «Динамо», насколько знаю, искали нападающего другого плана. С «Локомотивом» все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А «Спартак» – ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился», – цитирует Комличенко Sport24.ru.

В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» отыграл за чешский клуб 17 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт в силе до 2022 года, а трансферный ценник составляет 3,70 млн евро.

Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева – пока четвертая. 08.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова четыре раза упала на тренировках ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны
Анзор Кавазашвили: Иностранец – плохая замена Егорову В день матча Россия - Бельгия в Санкт-Петербурге состоится заседание очередного исполкома РФС, на котором наверняка будет затронута тема некачественной работы арбитров РПЛ. 14.11.2019 17:15 Футбол
Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет Форвард ЦСКА – о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом. 13.11.2019 15:30 Хоккей Кузютина Елена
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Сборная рассчитывает на питерскую крышу Команда Станислава Черчесова завершила сочинский этап подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против бельгийцев и переместилась в Санкт-Петербург, где в субботу пройдет игра. 14.11.2019 17:45 Футбол Лемех Кирилл
Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку. 07.11.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
20:34 Футбол «Рубин» и «Краснодар» обсудят трансфер Намли зимой 2020 года
20:13 Футбол Комличенко – о заявлении Цорна: Без проблем. Сильно не расстроился
19:54 ММА Тейлор отказался от поединка с Шлеменко
19:35 Футбол Иранцы с Азмуном проиграли Ираку в матче отбора ЧМ-2022
19:15 Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом
18:51 Футбол Юрген Клопп: Мы бы подписали Златана, если бы он не играл за «МЮ»
18:24 «Локомотив» готов продать Миранчуков за 100 млн евро
18:10 Кросби перенес операцию и пропустит шесть недель
17:45 Авто/Мото Hyundai выиграла чемпионат мира по ралли
16:58 Футбол Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол
16:45 Биатлон Малышко выиграл первый контрольный спринт в Тюмени
16:38 Футбол Левандовски в третьем месяце подряд признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком команды
16:30 Хоккей Пажо стал первой звездой дня в НХЛ
16:21 Футбол Япония обыграла Киргизию в квалификации ЧМ-2022
16:13 Футбол Туркмения победила КНДР в отборе на ЧМ-2022
16:04 Теннис Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо
15:52 Хоккей Джо Павелски: Нам удался неплохой отрезок, но стандарты «Далласа» куда выше
15:45 Футбол Таджикистан проиграл Мьянме в квалификации ЧМ-2022
15:33 Футбол Adidas: Мы разрабатываем дизайн новых футболок для сборной России
15:18 Футбол Килиан Мбаппе: Мне нужно победить на Евро, но также хотелось бы сыграть на Олимпиаде
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array