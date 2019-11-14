«Рубин» и «Краснодар» обсудят трансфер Намли зимой 2020 года Об этом сообщает «Чемпионат».

Хавбек «Краснодара» Юнес Намли может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Рубин». Отмечается, что стороны обсудят трансфер футболиста в январе 2020 года. Казанцы готовы как арендовать 25-летнего датчанина, так и выкупить его у «быков».

Намли перешел в «Краснодар» минувшим летом. В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.