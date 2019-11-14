Василий Кикнадзе: 100 млн евро за Миранчуков? Они для нас бесценны

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе отреагировал на слухи в итальянской прессе о готовности продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.
«Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны. Что прописано в контрактах – это между ними, их представителями и нами. Еще раз повторю, они для нас бесценны. Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере у меня», – цитирует функционера «Спорт день за днем».
В текущем сезоне Алексей Миранчук отыграл 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи. В активе Антона – 10 встреч, 2 гола и 1 ассист. Их контракты в силе до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что минувшим летом Алексея пытался прибрести «Зенит», однако, стороны не смогли договориться о сумме сделки.
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