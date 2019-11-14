Бывший гендиректор «Ростова» назвал виновных в текущем положении клуба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 21:25ФутболГичунцев Артур

Бывший гендиректор «Ростова» назвал виновных в текущем положении клуба

Ранее наставник команды Валерий Карпин заявил, что футболисты не получают зарплату больше трех месяцев.

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о текущем положении клуба, отметив, что все проблемы команды напрямую связаны с деятельностью Ростовской области.

«Действительно, проблемы остались те же самые. При предыдущем руководстве клуба футболисты толпами ходили из одной команды в другую, затем в третью. При этом суммы на их приобретение выделялись одни, а до кассы «Ростова» доходили совсем другие.

Если бы футболисты продавались за достойные суммы, и эти деньги попадали в футбольный клуб, думаю, ситуация бы в «Ростове» была иной. Бесконтрольный менеджмент, а также нежелание и неумение контролировать деятельность клуба со стороны руководства области загоняют «Ростов» в тупик», – сказал Белоус, чьи слова приводит News.ru.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту – Виктории Синициной и Никите Кацалапову. 09.11.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо Стефанос Циципас: Зверев вдохновил меня на пути к топ-10
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда После четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине? 11.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Сборная рассчитывает на питерскую крышу Команда Станислава Черчесова завершила сочинский этап подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против бельгийцев и переместилась в Санкт-Петербург, где в субботу пройдет игра. 14.11.2019 17:45 Футбол Лемех Кирилл
Андрей Червиченко: В Ростове забыли, что не платить можно только рабам и дуракам Бывший президент «Спартака» и коренной ростовчанин высказался о кризисной ситуации в клубе из его родного города. 13.11.2019 21:45 Футбол Августин Александр
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Новости
22:06 Хоккей «Авангард» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ
21:52 Баскетбол «Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги
21:38 Хоккей Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Сибирь» и одержали третью победу кряду
21:25 Футбол Бывший гендиректор «Ростова» назвал виновных в текущем положении клуба
20:51 Футбол Василий Кикнадзе: 100 млн евро за Миранчуков? Они для нас бесценны
20:34 Футбол «Рубин» и «Краснодар» обсудят трансфер Намли зимой 2020 года
20:13 Футбол Комличенко – о заявлении Цорна: Без проблем. Сильно не расстроился
19:54 ММА Тейлор отказался от поединка с Шлеменко
19:35 Футбол Иранцы с Азмуном проиграли Ираку в матче отбора ЧМ-2022
19:15 Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом
18:51 Футбол Юрген Клопп: Мы бы подписали Златана, если бы он не играл за «МЮ»
18:24 Футбол «Локомотив» готов продать Миранчуков за 100 млн евро
18:10 Кросби перенес операцию и пропустит шесть недель
17:45 Авто/Мото Hyundai выиграла чемпионат мира по ралли
16:58 Футбол Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол
16:45 Биатлон Малышко выиграл первый контрольный спринт в Тюмени
16:38 Футбол Левандовски в третьем месяце подряд признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком команды
16:30 Хоккей Пажо стал первой звездой дня в НХЛ
16:21 Футбол Япония обыграла Киргизию в квалификации ЧМ-2022
16:13 Футбол Туркмения победила КНДР в отборе на ЧМ-2022
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array