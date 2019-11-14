Бывший гендиректор «Ростова» назвал виновных в текущем положении клуба Ранее наставник команды Валерий Карпин заявил, что футболисты не получают зарплату больше трех месяцев.

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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о текущем положении клуба, отметив, что все проблемы команды напрямую связаны с деятельностью Ростовской области.

«Действительно, проблемы остались те же самые. При предыдущем руководстве клуба футболисты толпами ходили из одной команды в другую, затем в третью. При этом суммы на их приобретение выделялись одни, а до кассы «Ростова» доходили совсем другие.

Если бы футболисты продавались за достойные суммы, и эти деньги попадали в футбольный клуб, думаю, ситуация бы в «Ростове» была иной. Бесконтрольный менеджмент, а также нежелание и неумение контролировать деятельность клуба со стороны руководства области загоняют «Ростов» в тупик», – сказал Белоус, чьи слова приводит News.ru.