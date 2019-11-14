Сборные Турции и Франции вышли на Евро-2020

Футболисты сборной Турции сыграли вничью с командой Исландии в матче отбора к Евро-2020 (0:0).
Таким образом, команда завоевала путевку на турнир, который пройдет с 12 июня по 12 июля. При этом досрочно на чемпионат Европы вышли французские футболисты. Случилось это из-за потери очков исландцами, которые еще могут попасть на соревнования через плей-офф.
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