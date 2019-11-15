Юрий Семин: Но насчет бедности «Ростова» – пока без комментариев. Может, это блеф

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не верит в финансовые проблемы «Ростова».
«Но насчет бедности «Ростова» – пока без комментариев. Может, это блеф, как часто бывает? Пока у них все в порядке, так что верится с трудом», – цитирует Семина «Матч ТВ».
По словам Карпина, футболисты «Ростова» не получают зарплату на протяжении трех месяцев. При этом специалист заявил, что клуб может прекратить свое существование из-за финансовых проблем.
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