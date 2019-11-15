Кейн и Роналду обошли Дзюбу в списке бомбардиров квалификации Евро-2020

Форварды Гарри Кейн и Криштиану Роналду опередили нападающего сборной России Артема Дзюбу в списке лучших бомбардиров отборочного турнира Евро-2020.
В четверг 26-летний британец оформил хет-трик в ворота Черногории (7:0), а 34-летний португалец забил три гола Литве (6:0). Таким образом, у Кейна стало 11 голов, и он догнал лучшего бомбардира квалификации Эрана Захави из Израиля. Роналду отстает от лидеров на один мяч.
Отметим, что у Дзюбы девять голов в восьми матчах отбора. Вместе с сербом Александаром Митровичем он делит четвертое место.
В субботу сборная России сыграет с Бельгией на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).
Знарок снял проклятие ЦСКА С сентября 2013 года – шесть лет «Спартак» не побеждал ЦСКА. 12.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей У Трусовой – 4х4, Самарин и Алиев идут ва-банк. Что в заявках на Гран-при России В пятницу в Москве стартует турнир серии Гран-при. Уже прошли жеребьевки и стали известны заявки фигуристов: кто какие элементы планирует исполнять. 15.11.2019 08:51 Фигурное катание Тигай Лев Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав Анзор Кавазашвили: Иностранец – плохая замена Егорову В день матча Россия - Бельгия в Санкт-Петербурге состоится заседание очередного исполкома РФС, на котором наверняка будет затронута тема некачественной работы арбитров РПЛ. 14.11.2019 17:15 Футбол Сергей Шахрай: Карпоносов спросил Жука: «Вы бы съели человеческое мясо?» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира Сергей Шахрай двадцать лет прожил в Австралии, но уже три года, как вернулся в Москву, где тренирует детей. 15.11.2019 10:09 Фигурное катание Волохов Юрий Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Сборная рассчитывает на питерскую крышу Команда Станислава Черчесова завершила сочинский этап подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против бельгийцев и переместилась в Санкт-Петербург, где в субботу пройдет игра. 14.11.2019 17:45 Футбол Лемех Кирилл «Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!» Что говорили участники московского дерби ЦСКА – «Спартак». 12.11.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена