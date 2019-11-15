Кейн и Роналду обошли Дзюбу в списке бомбардиров квалификации Евро-2020 Оба накануне сделали по хет-трику.

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Форварды Гарри Кейн и Криштиану Роналду опередили нападающего сборной России Артема Дзюбу в списке лучших бомбардиров отборочного турнира Евро-2020.

В четверг 26-летний британец оформил хет-трик в ворота Черногории (7:0), а 34-летний португалец забил три гола Литве (6:0). Таким образом, у Кейна стало 11 голов, и он догнал лучшего бомбардира квалификации Эрана Захави из Израиля. Роналду отстает от лидеров на один мяч.

Отметим, что у Дзюбы девять голов в восьми матчах отбора. Вместе с сербом Александаром Митровичем он делит четвертое место.

В субботу сборная России сыграет с Бельгией на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).