Рахим Стерлинг: Освистывать Гомеса было неправильно

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после матча отборочного турнира Евро-2020 с Черногорией (7:0) на стадионе «Уэмбли» обратился к болельщикам, которые освистывали защитника Джо Гомеса.

В начале сбора национальной команды между Стерлингом и Гомесом произошла стычка, по итогам которой полузащитника «Манчестер Сити» отстранили от игры с Черногорией.

«Я хотел оставить все, как есть, но теперь мне снова надо высказаться. Мне было тяжело видеть, как моего партнера освистывают за то, что произошло по моей вине. Джо не делал ничего плохого.

Он работал не покладая рук, и после трудной недели освистывать его при выходе на замену было неправильно. Я принимаю всю ответственность и последствия. Я чувствовал, что мне нужно было это сказать», – написал 24-летний Стерлинг в твиттере.

To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard..