Александр Дюков: Хачатурянца рекомендовали на должность главы судейского комитета РФС - Советский спорт
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15 ноября 2019 14:46ФутболЛипкин Антон

Александр Дюков: Хачатурянца рекомендовали на должность главы судейского комитета РФС

Хачатурянц сменил во главе судейского комитета РФС Левникова.

Президент РФС Александр Дюков подтвердил назначение Ашота Хачатурянца на пост председателя судейского комитета РФС.

«Главным разработчиком концепции (развития судейства) был Ашот Хачатурянц, – приводит Sport24.ru слова Дюкова. – И в связи с тем, что у (Николая) Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, то судейский комитет рекомендовал Хачатурянца на эту должность».

Напомним, Левников был назначен председателем судейского комитета РФС в мае 2018 года, сменив на этом посту Валентина Иванова. В апреле этого года после избрания Дюкова президент Левников сохранил свою должность.

Ашот Хачатурянц является генеральным директором «Сбербанк Капитал».

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