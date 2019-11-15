Александр Дюков: Хачатурянца рекомендовали на должность главы судейского комитета РФС Хачатурянц сменил во главе судейского комитета РФС Левникова.

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Президент РФС Александр Дюков подтвердил назначение Ашота Хачатурянца на пост председателя судейского комитета РФС.

«Главным разработчиком концепции (развития судейства) был Ашот Хачатурянц, – приводит Sport24.ru слова Дюкова. – И в связи с тем, что у (Николая) Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, то судейский комитет рекомендовал Хачатурянца на эту должность».

Напомним, Левников был назначен председателем судейского комитета РФС в мае 2018 года, сменив на этом посту Валентина Иванова. В апреле этого года после избрания Дюкова президент Левников сохранил свою должность.

Ашот Хачатурянц является генеральным директором «Сбербанк Капитал».