Ролан Гусев: У сборной России есть более сильные полузащитники, чем Бакаев - Советский спорт
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15 ноября 2019 16:03Футбол

Ролан Гусев: У сборной России есть более сильные полузащитники, чем Бакаев

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев - о возможном участии хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева в матчах за национальную команду.

- Мне кажется, что есть более сильные футболисты в этой линии, чем Бакаев. И Саша Головин, и братья Миранчук, и Ильзат Ахметов, - приводит слова Гусева RT.

Напомним, что в ближайшую субботу в Санкт-Петербурге сборная России в рамках группового этапа квалификационного раунда к Евро-2020 сыграет против команды Бельгии.

После восьми туров Бельгия, одержав восемь побед, возглавляет турнирную таблицу группы I, сборная России, уступая бельгийцам три очка, располагается на второй строчке.

Отметим, что для того чтобы занять первое место в группе, российской сборной необходимо обыграть команду Бельгии либо со счетом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем одержать победу в матче с Сан-Марино.

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