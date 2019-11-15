Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Шальке» Как сообщает журналист Пашке Железов, 25-летний защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прошел медицинское обследование и подписал соглашение с немецким «Шальке».

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«По моим данным, вчера «Шальке» подписал контракт с Кристианом Рамиресом из «Краснодара», - написал Железов в своем Twitter.

Напомним, что перешел в «Краснодар» в январе 2017 года из венгерского «Ференцвароша» за 1,5 миллиона евро. С тех пор защитник провел за краснодарскую команду 96 матчей во всех турнирах и записал на свой счет семь результативных передач.

Действующий контракт эквадорского футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 7,5 миллиона евро.