Тренер сборной Белоруссии: Бывают матчи, за которые не стыдно, даже когда терпишь поражение Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель – о предстоящем матче группового этапа квалификации к Евро-2020 против команды Германии.

- Все зависит от качества нашей игры. Бывают матчи, за которые не стыдно, даже когда терпишь поражение - как было в Минске с Голландией. Понятно, мы стремимся побежать в каждом поединке, но вместе с тем отдаем себе отчет, с каким соперником снова столкнемся, - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча пройдет в субботу, 16 ноября, в Менхенгладбахе (Германия) на стадионе «Боруссия-Парк» и начнется в 22:45 по московскому времени.