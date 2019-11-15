Тренер сборной Белоруссии: Бывают матчи, за которые не стыдно, даже когда терпишь поражение - Советский спорт
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15 ноября 2019 17:46Футбол

Тренер сборной Белоруссии: Бывают матчи, за которые не стыдно, даже когда терпишь поражение

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель – о предстоящем матче группового этапа квалификации к Евро-2020 против команды Германии.

- Все зависит от качества нашей игры. Бывают матчи, за которые не стыдно, даже когда терпишь поражение - как было в Минске с Голландией. Понятно, мы стремимся побежать в каждом поединке, но вместе с тем отдаем себе отчет, с каким соперником снова столкнемся, - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча пройдет в субботу, 16 ноября, в Менхенгладбахе (Германия) на стадионе «Боруссия-Парк» и начнется в 22:45 по московскому времени.

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