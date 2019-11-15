Георгий Джикия: Мне без разницы, 34 или 54 года тренеру, главное не возраст, а что в голове

- Честно, мне без разницы, 34 или 54 года тренеру. Иногда есть люди, которые в 34 знают столько, что и 60-летние позавидуют. Главное не возраст, а что в голове, какое его видение (футбола). Меня полностью все устраивает в нашем тренере, - цитирует Джикию «РИА Новости».
Напомним, что Тедеско стал главным тренером «Спартака» 14 октября, а его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Под руководством специалиста красно-белые провели четыре матча и одержал две победы в рамках РПЛ. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в таблице, набрав 21 очко.
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